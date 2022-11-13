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Kağıthane'de lüks otomobile silahlı saldırı:1 ölü

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#İstanbul#Kağıthane#Silahlı Saldırı
Kağıthanede lüks otomobile silahlı saldırı:1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 02:44

Kağıthane'de trafik ışıklarında duran lüks otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Polis motosikletli iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 23.45 sıralarında İmrahor Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Bayram D.'nin kullandığı 34 DJF 149 plakalı otomobil, trafik ışığının kırmızı yanması üzerine durdu. İddiaya göre, bu sırada motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan otomobile ateş etmeye başladı.

SİLAHLA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıdan kurtulmak isteyen Bayram D.'nin kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Bayram D. saldırı sırasında ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü Bayram D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda aynı otomobilde bulunan bir kişi ise yara almadan kurtuldu.

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SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLTILDI

Olay yerinde yapılan çalışmada çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli ve maskeli iki kişinin yakalanması çalışma başlattı.

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#İstanbul#Kağıthane#Silahlı Saldırı

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