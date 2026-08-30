×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane'de kum boşaltan kamyonun damperi otomobilin üzerine devrildi: O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Kazası#Hafriyat Kamyonu#Damper Devrilmesi
Kağıthanede kum boşaltan kamyonun damperi otomobilin üzerine devrildi: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 13:56

İstanbul Kağıthane'de kaldırım çalışması için kum getiren hafriyat kamyonunun damperi, yük boşalttığı sırada yan yatarak park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Tonlarca kumun aracın üzerine döküldüğü ve sokağı toz bulutunun kapladığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay dün saat 12.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabahattin Ç., 06 GC 3845 plakalı hafriyat kamyonuyla, kaldırım çalışması yapılan alana kum getirdi.

Kağıthanede kum boşaltan kamyonun damperi otomobilin üzerine devrildi: O anlar kamerada

Şoförün yükü boşaltmak için damperi kaldırdığı sırada hafriyat kamyonu damperi park halindeki 34 KHK 312 plakalı aracın üzerine devrildi. Kamyondaki kum da aracın üzerine döküldü.

Kağıthanede kum boşaltan kamyonun damperi otomobilin üzerine devrildi: O anlar kamerada

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, araçlarda hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kağıthanede kum boşaltan kamyonun damperi otomobilin üzerine devrildi: O anlar kamerada

DAMPERİN DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan hafriyat kamyonu damperinin park halindeki aracın üzerine devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde damperin park halindeki aracın üzerine büyük bir gürültüyle devrildiği anlar görülüyor. Bu sırada çıkan toz bulutu ise bütün sokağı kaplıyor. Kamyonda bulunan kumun yola ve aracın üzerine döküldüğü anlar da görüntülerde yar alıyor. 

Gözden KaçmasınMarmara Denizindeki 185 depremin analizi: Doğrudan ana fayda değil, kollarda gerçekleştiMarmara Denizi'ndeki 185 depremin analizi: Doğrudan ana fayda değil, kollarda gerçekleştiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Kazası#Hafriyat Kamyonu#Damper Devrilmesi

BAKMADAN GEÇME!