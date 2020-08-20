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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de korsan kitap operasyonu

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Kağıthane'de korsan kitap operasyonu
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KAĞITHANE'de bir depoya düzenlenen operasyonda 42 bin 170 korsan kitap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'deki bir depoda korsan kitap bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, 11 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken 42 bin 170 kitap ele geçirildi. Kitapların piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında fikir ve sanat eserleri kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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