Kağıthane’de korkutan yangın: Evin çatısı alev alev yandı çıkan duman mahalleyi sardı

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Edinilen bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Has Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında, saat 17.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce binada yaşayanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Binadan yükselen dumanı ve alevi gören mahalleli ise durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri, hızlıca müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan birinin olmadığı öğrenildi.





“5’ER DAKİKA ARA İLE İKİ PATLAMA OLDU”



Yangının çıktığı sokakta yaşadığını söyleyen Remzi Erden isimli vatandaş, “Olay yerine takriben 300 metre uzaklıktaydık. İlk önce dumanları gördük, bir patlama oldu. Ardından 5 dakika sonra ikinci bir patlama daha oldu. Yüksek ses geldi. Ben doğalgaz diye tahmin ettim” dedi. Polis, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.