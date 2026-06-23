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Kağıthane'de korkunç olay! Yeni evli Sevil Yengeç, evinde ölü bulundu! Dikkat çeken not

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#İstanbul#Kağıthane#Sevil Yengeç
Kağıthanede korkunç olay Yeni evli Sevil Yengeç, evinde ölü bulundu Dikkat çeken not
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 11:28

İstanbul Kağıthane’de yeni evli olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Sevil Yengeç D., evinin salonunda eşi Furkan D. (28) tarafından hareketsiz halde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemelerde ise polis ekipleri "Anne sana layık olamadım" yazılı bir not buldu. Polis, korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 12.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni evlendiği öğrenilen Sevil Yengeç D., akşam saatlerinde annesi ve eşi Furkan D. ile birlikte evde vakit geçirdi. Annesinin evden ayrılmasının ardından kadın uyudu. Furkan D., sabah saatlerinde uyandığında eşi Sevil Yengeç D.'nin yanında olmadığını gördü. Seslenmesine rağmen cevap da alamayınca salona giden Furkan D., eşini hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Kağıthanede korkunç olay Yeni evli Sevil Yengeç, evinde ölü bulundu Dikkat çeken not

"ANNE SANA LAYIK OLAMADIM"

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sevil Yengeç D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İfadesine başvurulan Furkan D.'nin eşini salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Sevil Yengeç D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise polis ekipleri "Anne sana layık olamadım" yazılı bir not buldu.

Kağıthanede korkunç olay Yeni evli Sevil Yengeç, evinde ölü bulundu Dikkat çeken not

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"TARTIŞMADIK ARAMIZDA SORUN YOKTU"

Emniyete götürülen Furkan D.'nin 'Bilgi sahibi' olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Furkan D.'nin ifadesinde eşiyle aralarında bir sorun olmadığını, olay günü akşam saatlerinde annesinin evlerine geldiğini, birlikte oturduklarını daha sonra gittiğini, eşiyle tartışma yaşamadıklarını son olarak da uyuduklarını söylediği öğrenildi.

Kağıthanede korkunç olay Yeni evli Sevil Yengeç, evinde ölü bulundu Dikkat çeken not

Kağıthanede korkunç olay Yeni evli Sevil Yengeç, evinde ölü bulundu Dikkat çeken not

 

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#İstanbul#Kağıthane#Sevil Yengeç

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