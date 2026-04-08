Kağıthane'de korkunç olay! Üsteğmen Hasan Atahan evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 11:11

İstanbul'da Kağıthane’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli üsteğmen Hasan Atahan (26), kendisine ulaşamayan kız arkadaşı Azra L. (22) tarafından evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Hasan Atahan’ın silahla başından vurulduğu ve beylik tabancasının yanında olduğu belirlendi. Azra L., Atahan’ın son zamanlarda “yaşamaktan sıkıldım" şeklinde sözler söylediğini iddia etti.

Olay, dün saat 00.15 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir erkek arkadaşı Hasan Atahan’dan haber alamayan Azra L., Atahan'ın kuzeni Hasan K. (22) ile yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girildi. Eve girildiğinde, Hasan Atahan’ın koridorda sırtüstü hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

"BİLİNEN BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU"

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beykoz Riva’daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan Hasan Atahan’ın silahla başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. İfadesine başvurulan Azra L., Atahan’ın bilinen bir sağlık sorunu olmadığını, ancak son zamanlarda “yaşamaktan sıkıldım" şeklinde sözler söylediğini iddia etti.

Gözden KaçmasınAnkarada dehşet Kız arkadaşını silahla öldürüp intihar ettiAnkara'da dehşet! Kız arkadaşını silahla öldürüp intihar ettiHaberi görüntüle

HERHANGİ BİR NOTA RASTLANMADI

Kuzeni Hasan K.’nın ise Atahan’ın Gaziantep’te yaşayan annesinin kendisine ulaşamadığını, ayrıca çevrim içi katıldığı terapi görüşmesine de katılmadığını öğrendiklerini, bu nedenle hayatından endişe ederek adrese geldiklerini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Atahan’ın bir ev arkadaşıyla birlikte yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin adreste yaptığı incelemelerde herhangi bir intihar notuna rastlanmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hasan Atahan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

