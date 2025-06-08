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Kağıthane'de korkunç olay: İş yerinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

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#İstanbul#Kâğıthane#Ölü Bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 11:54

İstanbul Kağıthane’de kuaförlük yapan 36 yaşındaki İbrahim Aygün, iş yerinde ölü bulundu. Aygün’ün ölüm haberini alan yakınları iş yeri önünde sinir krizi geçirdi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aygün'ün cenazesi toprağa verilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, 27 Mayıs Salı günü saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin bulunduğu sokakta kuaförlük yapan İbrahim Aygün, dükkanına gitmek için evden çıktı. Yakınları Aygün'den uzun süre haber alamayınca akşam saatlerinde iş yerinin önüne gitti.

İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Aygün'ün iş yerinin kapalı olduğunu fark eden esnaf, kepengi açtı. İçeri girdiklerinde ise Aygün’ün asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınları dükkanın önünde krizi geçirdi. Çevredekiler Aygün’ün yakınlarını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Aygün’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleriyle Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Aygün’ün cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Aygün'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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#İstanbul#Kâğıthane#Ölü Bulundu

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