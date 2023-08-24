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Kağıthane'de korkunç kaza: Park halindeki aracın egzozuna başını vurarak ağır yaralandı

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#Kağıthane#Trafik Kazası#Cinayet
Kağıthanede korkunç kaza: Park halindeki aracın egzozuna başını vurarak ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 12:38

İstanbul Kağıthane’de 12 yaşındaki kardeşiyle birlikte motosikletle seyreden 17 yaşındaki Arda Arslan, hatalı dönüş yapan araca çarptı. Kontrolü kaybeden Arda Arslan, başını park halindeki bir aracına egzozuna çarptı. Kafa tasında kırılan bir kemiği beynine batan Arda Arslan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameralara yansırken, sağ gözünü kaybeden Arda Arslan'ın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 yaşındaki kardeşi ile motosiklete binen Arda Arslan (17) cadde üzerinde seyretmeye başladı. Arda Arslan, bir süre sonra önünde seyreden ve hatalı dönüş yapan panelvan tipi araca yandan çarptı. Kontrolden çıkan motosikletin üstündeki kasksız genç sürücü, başını park halindeki bir aracın egzozuna çarptı. Kardeşi ise yere savrularak hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameralarda yansıdı.

KAFATASINDAKİ KEMİK BEYNİNE SAPLANINCA GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Kaza sonucu bilinci kapanan Arda Arslan ve kardeşi için vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücü Arslan ve kardeşini Sarıyer’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan gencin kafatasında kırılan kemiğin beynine battığı ve bu sebeple sağ gözünü kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Ameliyatta gencin bacağından alınan kemik ve derinin kafatasına yerleştirildiği ve gencin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kağıthanede korkunç kaza: Park halindeki aracın egzozuna başını vurarak ağır yaralandı

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SÜRÜCÜNÜN OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI İDDİASI

Öte yandan olaydan sonra kaçtığı iddia edilen aracıyla birlikte sürücünün ise emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. İfadesi alınan ve hakkında “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan sürücünün savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kağıthanede korkunç kaza: Park halindeki aracın egzozuna başını vurarak ağır yaralandı

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#Kağıthane#Trafik Kazası#Cinayet

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