Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane'de korkunç kaza! 'Çöp zannettim' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Kağıthane#Trafik Kazası#KAZA
Kağıthanede korkunç kaza Çöp zannettim dedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 10:42

Kağıthane’de yolda yürüdüğü esnada yere yığılan Yaşar Şahin'e (58), bir sürücü ezip kaçtı. Hastanede 10 gün yatan Yaşar Şahin'in şikayetçi olması üzerine Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit ederek yakaladı. Yakalanan Muzaffer E. ifadesinde Yaşar Şahin'i çöp zannettiğini söyledi.

Haberin Devamı

Olay, Çeliktepe Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde 12 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden Yaşar Şahin yolda yürürken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada yoldan geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Yaralanan kişi çevredekilerin yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

HASTANEDEN ÇIKINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

On gün sonra iyileşen Yaşar Şahin, polis merkezine giderek kendisine otomobil çarptığını söylemesi üzerine Çeliktepe Suç Araştırma Büro Amirliği görevlileri sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Şahin’in üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan ekipler Muzaffer E.’yi gözaltına aldı.

Kağıthanede korkunç kaza Çöp zannettim dedi

Haberin Devamı

Emniyette 2 adet suç kaydı bulunan Muzaffer E., “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Muzaffer E.'nin Yaşar Şahin'i çöp zannettiğini söylediği ortaya çıktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yere düşen yayanın üzerinden geçen otomobil güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yayanın dengesini kaybederek yere düşmesi ve yerde birinin olduğunu fark etmeyen sürücünün otomobil ile üzerinden geçtiği görülüyor. Vatandaşlar yerde yatan kişinin yardımına koşuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kağıthane#Trafik Kazası#KAZA

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık