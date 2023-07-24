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Kağıthane'de köpekle otobüse binemezsin tartışması kamerada

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#İSTANBUL#Polis#Kağıthane
Kağıthanede köpekle otobüse binemezsin tartışması kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 11:13

İstanbul Kağıthane'de köpeğiyle otobüse binmek isteyen kadın, şoför tarafından otobüsten indirildi. Otobüs şoförü köpekle binilebilmesi için İETT Hareket Amirliğinden izin alınması gerektiğini belirti.

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Olay, Cendere Caddesi Kağıthane İETT son durakta dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Aybike Çağlar köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Bir süre köpeğiyle yürüyen Çağlar havaların da sıcak olması nedeniyle köpeğinin ayaklarının yanmaması için evine İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle dönmek istedi.

İddialara göre, Gültepe-Şişli Hattında çalışan otobüse binmek isteyen Aybike Çağlara otobüs şoförü köpekle binemeyeceğini söyledi. Şoför ile tartışmaya başlayan kadın, köpeğinin ağızlığının olduğunu ve köpeğin herhangi bir engelinin olmadığını söyledi.

Şoför ise köpekle binebilmesi için İETT Hareket Amirliğinden izin alması gerektiğini belirti. Bir süre daha otobüsün içinde devam eden tartışma şoförün kadını ve köpeğini otobüsten indirmesi ile son buldu. Tartışma anları ise köpeğin sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde köpeğin sahibi, köpeğinin tasması ve ağızlığının olduğunu, şoförün ise köpekle binemeyeceklerini söylediği görülüyor.

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#İSTANBUL#Polis#Kağıthane