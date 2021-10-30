Kağıthane'de konteynerde yangın! 1 işçi yaralandı

Talatpaşa Mahallesi Adagülü Sokak'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürürken, mahsur kalan 4 işçi de tahliye edildi.
Hafif şekilde yaralanan 1 işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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