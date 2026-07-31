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Kağıthane’de kentsel dönüşüm yıkımında kepçe komşu binanın balkonunu yıktı: Deprem oluyor zannettik

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#Kentsel Dönüşüm#İstanbul#Deprem
Kağıthane’de kentsel dönüşüm yıkımında kepçe komşu binanın balkonunu yıktı: Deprem oluyor zannettik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 14:13

İstanbul Kağıthane'de kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın yıkımında çalışan iş makinesi, yan taraftaki 4 katlı apartmanın giriş katındaki balkonu yıktı. Gürültüyle uyanıp deprem olduğunu sanan daire sakini şikayetçi olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Olay, Kağıthane Osmanpaşa Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada çalışma yapan iş makinası, bitişikte bulunan apartmanın giriş katındaki balkona zarar verdi. Balkonun bir bölümü inşaat alanına doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Belediye ekipleri tutanak tutarken, müteahhit ise evi zarar gören daire sakinine gerekli yardımı yaparak mağduriyetlerini gidereceklerini söyledi.

Kağıthane’de kentsel dönüşüm yıkımında kepçe komşu binanın balkonunu yıktı: Deprem oluyor zannettik

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Evi zarar gören Burak Eşcan "Sabah 08.30-09.00 civarı evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz önce çok aşırı bir ses duyup deprem oluyor zannettik. Daha sonra da arkada yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu içindeki eşyalarla beraber tamamen aşağıya indirdi. Balkonum direkt mutfağa bağlanıyordu. Şu an balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon hiçbirşey görünmüyor" dedi.

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Kağıthane’de kentsel dönüşüm yıkımında kepçe komşu binanın balkonunu yıktı: Deprem oluyor zannettik

"10-15 GÜN İÇİNDE MAĞDURİYETİMİ GİDERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Eşcan "Biraz önce belediyeyle zabıta geldi. Durumu, mağduriyetimi anlattım. Karşı taraf mühendis göndereceklerini, 10-15 gün içerisinde mağduriyetimin giderileceğini söyledi; ama ben yine de kendilerinden şikayetçi oldum. Karakola ifademi verdim, olayın hızlanması için şikayetçi oldum. Çok mağdurum. Şimdi balkonumdan baktığım zaman artık aşağısı uçurum olduğu için olay çözülene kadar ben orada uyurken, yatarken kendimi güvende hissetmeyeceğim. O duvarlar da sağlam mı, işleri belli olmaz. Tekrar başlarlarsa, tekrar zarar verebilirler mi bilmiyorum. En kısa zamanda çözülmesini istiyorum. Karşı müteahhitlerle, mühendislerle görüştük. "Biz sizi mağdur etmeyeceğiz. En kısa zamanda bu durumu çözüme kavuşturacağız. Öncelikle sizin işinizi halledeceğiz. Daha sonra da kendi inşaatımıza geçeceğiz." diye bir açıklama yaptılar; ama biz "Söz uçar yazı kalır" dedik. Biz yazılı olarak ifademizi aldık. Bakalım, bekliyoruz. Bundan sonra beklemeye geçtik. Balkon içerisinde kilerim vardı. Kilerde benim kışlık eşyalarım vardı. Gıda malzemesi vardı. Şu an manevi bir mağduriyetim var maddi olarak mağduriyetim giderilecek" diye konuştu.

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#Kentsel Dönüşüm#İstanbul#Deprem

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