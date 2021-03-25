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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN (İSTANBUL),( DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de karlı yollarda düşmemek için büyük çaba gösterdiler

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Kağıthane'de karlı yollarda düşmemek için büyük çaba gösterdiler

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda güçlükle ilerledi. Kağıthane'de özellikle yokuş aşağıya inmek isteyenler düşmemek için büyük çaba gösterdi.

Kağıthanede karlı yollarda düşmemek için büyük çaba gösterdiler
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

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