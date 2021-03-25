Kağıthane'de karlı yollarda düşmemek için büyük çaba gösterdiler

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara