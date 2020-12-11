MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu
GeriGündem Kağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan YILDIRIM - Özgür EREN-İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kağıthane'de kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu
Abone Olgoogle-news

Kağıthane'de sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin kasası yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.

Kağıthanede kamyonetin kasası devrildi; Trafik oluştu
Kaza, Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Gıda maddesi yüklü kamyonetin kasası, sürücüsü Ali Yılmaz'ın virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kamyon ile kasa birbirinden ayrıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Yola devrilen kamyonet kasasındaki malların boşaltılması için başka kamyon çağrıldı. Kasadaki malların alınmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafikte yoğunluk oluştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle