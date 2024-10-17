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Kağıthane'de kahreden ölüm: Tamir ettiği TIR rampasının altında kaldı! Annesinin feryadı yürekleri yaktı

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#Kağıthane#Serdar İkier#Tır
Kağıthanede kahreden ölüm: Tamir ettiği TIR rampasının altında kaldı Annesinin feryadı yürekleri yaktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 11:03

İstanbul Kağıthane’de TIR rampasının tamiratını yapan 33 yaşındaki Serdar İkier, zincirin kopması sonucu yaklaşık 1 ton ağırlığındaki rampanın altında kalarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen Serdar İkier'in annesi sinir krizi geçirdi. Annenin feryatları yürekleri dağladı.

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kağıthane'de Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tamir işçisi Serdar İkier (33) öğle saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan TIR’ın rampasında tamirat çalışması yapmaya başladı. O sırada İkier’in altında olduğu tonlarca ağırlıktaki rampa, bir anda düştü. Rampanın altında kalan İkier, sıkıştı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, forkliftin de yardımıyla paleti kaldırarak İkier’i sıkıştığı yerden çıkarttı. Ancak sağlık ekipleri İkier’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kağıthanede kahreden ölüm: Tamir ettiği TIR rampasının altında kaldı Annesinin feryadı yürekleri yaktı

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Sonrasında polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Serdar İkier’in cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kağıthanede kahreden ölüm: Tamir ettiği TIR rampasının altında kaldı Annesinin feryadı yürekleri yaktı

ANNE 'OĞLUM OĞLUM' DİYE FERYAT ETTİ

Öte yandan oğlunun ölüm haberinin alan annesi, yakınlarıyla koşarak olay yerine geldi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı kadın, “oğlum oğlum" diye feryat etti. Sinir krizi geçiren kadının yakınları olay yerinden uzaklaştırdı. Öte yandan hayatını kaybeden Serdar İkier’in 4 senelik evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
 

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#Kağıthane#Serdar İkier#Tır

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