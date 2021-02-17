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HaberlerGündem HaberleriKağıthane'de istinat duvarı çöktü! 4 araç moloz yığınları altında kaldı
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Gündem
AA/DHA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 03:07 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü! 4 araç moloz yığınları altında kaldı

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Kağıthane'de istinat duvarı çöktü! 4 araç moloz yığınları altında kaldı
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Kağıthane'de çöken istinat duvarı, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.

Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu bazı araçlar, toprak ve moloz yığınlarının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belediye ve itfaiye ekiplerince çöken istinat duvarının enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çökme sonucu 4 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.

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