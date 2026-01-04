×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane'de ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kağıthane#Otomobil#Isınma
Kağıthanede ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 09:46

Kağıthane'de, soğuk havadan korunmak için tamirhane önünde bulunan bir otomobile giren kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 03.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, soğuk havadan korunmak amacıyla tamirhane önünde tamir edilmesi için bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Daha sonra araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthanede ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti

OTOMOBİLİN İÇİNDE CAN VERDİ

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, evsiz kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bayıldığı ve çıkan yangın sonucu otomobilin içinde hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Haberin Devamı

Kağıthanede ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti

Gözden Kaçmasın36 yıl sonra Noriega ile aynı günde operasyon36 yıl sonra Noriega ile aynı günde operasyonHaberi görüntüle

OTOMOBİLİN SAHİBİ VE TAMİRHANE ÇALIŞANLARI İFADEYE ÇAĞIRILDI

Yanan otomobilin sahibi ile tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağrıldı. İlk bilgilere göre, otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhane önünde beklediği ve camının kırık olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kağıthanede ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti

Gözden KaçmasınBir dövme ikisinin de hayatlarını değiştirdi... Film gibi bir hikaye Tanışmasaydık ne olurduBir dövme ikisinin de hayatlarını değiştirdi... Film gibi bir hikaye! 'Tanışmasaydık ne olurdu?'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kağıthane#Otomobil#Isınma

BAKMADAN GEÇME!