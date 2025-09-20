×
Kağıthane'de iş yerinde yangın paniği

Kağıthanede iş yerinde yangın paniği
Eylül 20, 2025 15:38

Kağıthane oto tamir ve bakım atölyesinin boya bölümünde yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, İmrahor Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı oto tamir ve bakım atölyesinin ikinci katındaki boya atölyesinde saat 15.00 sıralarında çıktı. Çalışanların müdahalesine rağmen büyüyen yangın nedeniyle tüm tamirhane duman altında kaldı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla iş yerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen 3 çalışan ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı. İş yerinde hasar oluştu. Yangının başlama anları ve etrafı kaplayan yoğun duman cep telefonu ile görüntülendi.

