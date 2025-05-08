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Kağıthane'de iş yerinde yangın: 1 ölü, 3 yaralı

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#Yangın#İstanbul#Kağıthane
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 16:39

İstanbul Kağıthane'de motosiklet tamirhanesinde kaynak işlemi sırasında çıktığı iddia edilen yangında 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 14.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'taki motosiklet tamirhanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre; Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katında bulunan motosiklet tamirhanesinde kaynak işlemi sırasında patlama meydana geldi.

Patlama kaynaklı çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi içerde mahsur kaldı. Alevleri görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kağıthanede iş yerinde yangın: 1 ölü, 3 yaralı

Yangın sırasında tamirhanede bulunan Oğuzhan Gündoğdu (31) olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa G. (56), Cemal Ö.(58), Ümit Ç. (39) yaralandı.

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İtfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Ümit Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken hayatını kaybeden Oğuzhan Gündoğdu için savcılık olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kağıthanede iş yerinde yangın: 1 ölü, 3 yaralı

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#Yangın#İstanbul#Kağıthane

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