×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane'de iğrenç olay! 27 yıl hapis cezasıyla aranan istismar hükümlüsü 'cinci hoca' yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kağıthane#Kenan Kabakulak#Çocuk İstismarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 11:00

İstanbul Kağıthane'de 'cin çıkardığı' iddiasıyla 17 yaşındaki K.D.'ye cinsel istismarda bulunup, teyzesini de taciz eden ve 27 yıl hapis cezasıyla aranan Kenan Kabakulak (72), polis tarafından yakalandı. Kenan Kabakulak'ın 2014 yılında bu olay nedeniyle aldığı 27 yıl hapis cezasıyla firari olarak arandığı belirtildi. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Kağıthane'de dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını iddia eden Kenan Kabakulak'ın kendisinin daha önceden bazı din alimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, mahlukat olarak tabir ettiği cinleri görebildiğini, bunlardan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini iddia etti.

"SAKIN AİLENE SÖYLEME YOKSA HASTALANIRLAR"

Kenan Kabakulak, dini sohbetlere katılan 17 yayındaki K.D.'yi bir toplantının ardından bir odaya kapattı. Karabulak, "Senin üzerindeki cinleri alacağım" diyerek kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. "Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar" tehdidi ile kız çocuğunu istismar etmeye devam eden Kenan Kabakulak, bir süre sonra K.D.'nin teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.

Kağıthanede iğrenç olay 27 yıl hapis cezasıyla aranan istismar hükümlüsü cinci hoca yakalandı

Haberin Devamı

K.D. ve teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kenan Kabakulak, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Cinsel İstismar' suçundan yargılanmaya başladı. Şüpheli 2014 yılında tutuksuz olarak yargılanırken bu suçlardan toplam 27 yıl hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan şüphelinin izi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.

TUTUKLANDI

Şişli ilçesinde bir evde saklandığı öğrenilen Kenan Kabakulak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Gözden Kaçmasınİranı yakan yanlış hesap Talimatlara uyulmadı, sığınak yerlerine evlerine gittiler...İran'ı yakan yanlış hesap! Talimatlara uyulmadı, sığınak yerlerine evlerine gittiler...Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınCinayetin altından aile dramı çıktıCinayetin altından aile dramı çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kağıthane#Kenan Kabakulak#Çocuk İstismarı

BAKMADAN GEÇME!