Kağıthane'de iğrenç olay! 27 yıl hapis cezasıyla aranan istismar hükümlüsü 'cinci hoca' yakalandı

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Kağıthane'de dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını iddia eden Kenan Kabakulak'ın kendisinin daha önceden bazı din alimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, mahlukat olarak tabir ettiği cinleri görebildiğini, bunlardan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini iddia etti.

"SAKIN AİLENE SÖYLEME YOKSA HASTALANIRLAR"

Kenan Kabakulak, dini sohbetlere katılan 17 yayındaki K.D.'yi bir toplantının ardından bir odaya kapattı. Karabulak, "Senin üzerindeki cinleri alacağım" diyerek kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. "Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar" tehdidi ile kız çocuğunu istismar etmeye devam eden Kenan Kabakulak, bir süre sonra K.D.'nin teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.

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K.D. ve teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kenan Kabakulak, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Cinsel İstismar' suçundan yargılanmaya başladı. Şüpheli 2014 yılında tutuksuz olarak yargılanırken bu suçlardan toplam 27 yıl hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan şüphelinin izi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.

TUTUKLANDI

Şişli ilçesinde bir evde saklandığı öğrenilen Kenan Kabakulak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli cezaevine teslim edildi.