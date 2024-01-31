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Kağıthane’de husumetlisini karıştırınca darbedildi! Kendini yerde buldu

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#Kağıthane#Polis#Kavga
Kağıthane’de husumetlisini karıştırınca darbedildi Kendini yerde buldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 12:27

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde iki şahıs, geldikleri sokakta husumetlisi olduğunu sandıkları kişileri karıştırınca dayak yedi. Şahıslardan birisinin kafa atarak diğerini yere serdiği o kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda sokağa gelen iki şahıs, husumetlisine benzettikleri kişilerin yanına yaklaştı. Taraflar arasında sokak ortasında uzun süre sözlü bir tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından ara sokakta araçların arasına geçen ikili konuşmayı burada sürdürdü. Tarafları arkadaşları ayırmak istedi. Konuşmanın sakince devam ettiği esnada şahıslardan birisi ani şekilde kafa atarak tartıştığı kişiyi yere düşürdü.

 

TEK KAFAYLA YERE SERİLİNCE KAÇTILAR

Bunun üzerine yerden hızlıca kalkan şahıs, kavga ettiği kişiye saldırmak istedi. Çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının araya girmesiyle son bulan kavgada kafa darbesiyle yere düşen şahıs güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şahısların husumetlilerini karıştırıp dayak yedikleri ortaya çıktı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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#Kağıthane#Polis#Kavga

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