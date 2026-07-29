×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane’de gürültü kavgası kanlı bitti: Babasını ve abisini bıçaklayan amcasını pompalı tüfekle vurdu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Gürültü#Kavga
Kağıthane’de gürültü kavgası kanlı bitti: Babasını ve abisini bıçaklayan amcasını pompalı tüfekle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 11:45

İstanbul, Kağıthane’de aynı binada oturan iki kardeş arasında evdeki tadilat gürültüsü nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kardeşini ve araya giren yeğenini bıçakla ağır yaralayan Atilla Ş., diğer yeğeni tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan 3 kişinin hastanedeki hayati tehlikesi sürerken amcasını vuran şüpheli hastanede gözaltına alındı; evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan Atilla Ş. ile kardeşi Özcan Ş. arasında, Özcan Ş.’nin evinde yaptığı tadilattan kaynaklanan gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iddiaya göre Atilla Ş., yanında bulunan bıçakla kardeşi Özcan Ş.’yi yaraladı.

Kağıthane’de gürültü kavgası kanlı bitti: Babasını ve abisini bıçaklayan amcasını pompalı tüfekle vurdu

AMCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Babasını korumak için araya giren Hamza Ş. de iddiaya göre Atilla Ş. tarafından bıçaklandı. Bu sırada Özcan Ş.’nin diğer oğlu Agah Sırrı Ş., pompalı tüfekle amcası Atilla Ş.‘ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atilla Ş., Özcan Ş. ve Hamza Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Kağıthane’de gürültü kavgası kanlı bitti: Babasını ve abisini bıçaklayan amcasını pompalı tüfekle vurdu

AMCASINI VURAN YEĞEN HASTANEDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Agah Sırrı Ş.‘yi Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca, 7 tüfek şarjörü, 167 av tüfeği kartuşu ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi. Atilla Ş.’nin evinde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Kağıthane’de gürültü kavgası kanlı bitti: Babasını ve abisini bıçaklayan amcasını pompalı tüfekle vurdu

ŞÜPHELİLERİN TOPLAM 15 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Atilla Ş.’nin poliste daha önceden ‘Kasten yaralama’ ve ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ başta olmak üzere 12, Özcan Ş.’nin ‘Kasten yaralama’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 2, Hamza Ş.’nin ise ‘Kasten yaralama’ suçundan 1 kaydının bulunduğu öğrenildi. Agah Sırrı Ş.’nin suç kaydının olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberin Devamı

Kağıthane’de gürültü kavgası kanlı bitti: Babasını ve abisini bıçaklayan amcasını pompalı tüfekle vurdu

Gözden Kaçmasınİnegölde site havuzunda hayatını kaybetmişti: 2 yaşındaki Kadirin cenazesi Gaziantepe gönderildiİnegöl'de site havuzunda hayatını kaybetmişti: 2 yaşındaki Kadir'in cenazesi Gaziantep'e gönderildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Gürültü#Kavga

BAKMADAN GEÇME!