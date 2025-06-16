Kağıthane'de fren yerine gaza basınca ortalık karıştı!

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 MHG 167 plakalı otomobille caddede ilerleyen sürücü Dilek D., iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce Serdar G. idaresindeki 34 ZJ 0759 plakalı motosiklete ardından da yolda yürüyen Sıla Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, Gültepe istikametine seyir halinde bulunan 06 BCL 078 plakalı araca ve 34 TKG 697 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sıla Y. ve Serdar G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

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Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan kazaya karışan 34 TKG 697 plakalı aracın sürücüsü Ferhat I., 06 BCL 078 plakalı aracın sürücüsü Mustafa H. ve 34 MHG 167 plakalı araç sürücüsü Dilek D.’nin alkollü olmadığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri ve tutanak tutulmasının ardından sürücü Dilek D. emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kazaya neden olan otomobil sürücüsü Dilek D. 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edilirken, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.