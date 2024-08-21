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Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikast düzenlemişlerdi! 3 şüphelinin kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı

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#Kağıthane#Filistinli#Suikast
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 12:37

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’in hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçan 3 şüphelinin kaçış anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin saldırıdan hemen sonra kaçabilmek için yanlarına valizlerini aldıkları da görüldü. Öte yandan 3 şüpheli Romanya'da yakalanmıştı.

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İstanbul Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20’de Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’e yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Anas El Abd Qadir hayatını kaybederken Eray K. ve Fadı M. yaralandı.

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şüphelilere ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kağıthanede Filistinli iş insanına suikast düzenlemişlerdi 3 şüphelinin kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde saldırıyı planlayan şüphelilerin bulunduğu evden ellerinde bavullarla inişi ve otoparkta araca binmeleri yer alıyor. Şüphelilerin araçla caddeye doğru seyir halinde olduğu görüntülerin de yer aldığı kayıtta, bir viyadük altında araç değiştirdikleri de görülüyor.

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ROMANYA'DA YAKALANMIŞLARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20 Ağustos 2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Kağıthanede Filistinli iş insanına suikast düzenlemişlerdi 3 şüphelinin kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthanede Filistinli iş insanına suikast düzenlemişlerdi 3 şüphelinin kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı

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#Kağıthane#Filistinli#Suikast

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