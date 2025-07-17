Kağıthane’de faciadan dönüldü! Balkonun çöktüğü anlar kamerada

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Olay, saat 10.45 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında bulunan balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları yola düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın önüne bariyer çekerek önlem aldı. Zabıta ekipleri ise bina sakinlerini tahliye etti. Yapılan çalışma sonrasında zabıta ekipleri binayı mühürledi. Mühendisler tarafından binadan karot örneği alınacağı ve çıkan sonuçlara göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

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Olayla ilgili konuşan kiracı Muhammet Hamari, "Bina çöktü, daha doğrusu çökecek gibi oldu. Şu an da belediye geldi mühürlemeye çalışıyorlar. Balkonun oradaki 1 metrelik duvar var aşağıya doğru çöktü. Bina zaten eski, belediye geldi 'Mühürleriz' diyorlar. Bizim şu an kalacak yerimiz yok. Sokakta kaldık, belediyeye gideceğiz inşallah yardımcı olurlar. Akrabamız yok kimsemiz yok nerede kalacağız bilmiyoruz. Belediyeye güveniyoruz." dedi.

'BENEKLİ' İSİMLİ KEDİ SON ANDA KAÇTI

Diğer yandan balkonun çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta kimse olmadığı sırada balkonun büyük bir gürültüyle çöktüğü anlar yer alıyor. Balkondan kopan beton parçaları ise yola düşüyor. Görüntülerde çökme sırasında pencere kenarında duran 'Benekli' isimli kedinin son anda park halindeki otomobilin altına kaçtığı anlar da görülüyor.