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Kağıthane'de eski eşinin sosyal medyadan yayın yaptığı kişiye bıçakla saldırdı

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#İstanbul#Kâğıthane#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 08:06

İstanbul Kağıthane'de, iddiaya göre Bülent B. (34) sokakta karşılaştığı, eski eşi ile birlikte sosyal medyadan canlı yayın yapan Taner A.'ya bıçakla saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Olay, 8 Temmuz Salı günü Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Bülent B., eski eşinin sosyal medyadan birlikte canlı yayın yaptığı arkadaşı Taner A. ile sokakta karşılaştı. Bülent B., bıçakla Taner A.'nın üzerine yürüyerek kavga etti.

Çevredekiler bu sırada tarafların arasına girmeye çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona ererken, yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Bülent B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kağıthanede eski eşinin sosyal medyadan yayın yaptığı kişiye bıçakla saldırdı

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KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Bülent B.'nin, masada oturan Taner A.'yı gördükten sonra saldırdığı ve çevredekilerin kavgaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

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#İstanbul#Kâğıthane#Bıçaklı Saldırı

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