Kağıthane'de dört ayrı operasyonda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kağıthane'de bonzai olarak tabir edilen maddelerin ilaçlarla miktarının artırılarak vakumlandığı ihbarını alan polis, söz konusu adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık iki ay süren takip sonucu 15 Aralık'ta durdurulan araçtan 2 kilo 45 gram bonzai maddesi ele geçirildi. S.M isimli kişi gözaltına alındı. Operasyonlarına devam eden ekipler, yaşı küçük M.A'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada elektrik süpürgesinin içinde 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A'ya adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak'ta durdurulan bir araçtan da 4 paket halinde 2 kilo 24 gram bonzai ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, tespitini yaptığı bir adreste de 142 parça vakumlanmış halde 71 kilo 831 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda H.A, A.K, R.T ve Y.Ç gözaltına alındı. Dört kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı.

Son operasyon ise dün yapıldı. Adresi tespit edilen bir yere giren ekipler, 23 parça halinde 500 gramlık paketler halinde vakumlanmış 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alındı.