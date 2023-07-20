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Kağıthane'de döner bıçağıyla saldırdı, motor çarptı

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#Kağıthane#Polis#Şiddet
Kağıthanede döner bıçağıyla saldırdı, motor çarptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 10:52

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine döner bıçaklarıyla saldırırken, bu sırada motorlu bir kurye döner bıçaklı şahıslardan birine çarparak kaza yaptı.

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Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde dün saat 00.15 sıralarında akraba olan iki grup arasında kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, uzaktan küfürleşmeyle başlayan tartışma bir anda döner bıçaklarının çekildiği kavgaya dönüştü. İki grup cadde ortasında birbirine girerken, bu esnada müşteriye sipariş götüren bir motorlu kurye döner bıçaklı şahıslardan birine çarparak kaza yaptı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI, MOTOR ÇARPTI

Yaşanan kazanın ardından şahıs topallayarak önce döner bıçağıyla motosiklete vurdu, sonrasında ise kuryeye saldırdı. Kavganın ardından ayakta durmakta zorlanan bir şahıs, ailesinin yardımıyla eve götürüldü. Yaşananlar anbean bir vatandaşın kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ise
olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. Kavgaya karışan kişilerin tespit edildiği ancak tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Kağıthanede döner bıçağıyla saldırdı, motor çarptı

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#Kağıthane#Polis#Şiddet