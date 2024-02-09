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Kağıthane'de dehşet! Motosikletli adama silahla saldırdılar

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#Caser Kara#Kağıthane#Polis
Kağıthanede dehşet Motosikletli adama silahla saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 09:40

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde motosikletle seyreden 50 yaşındaki Caser Kara, otomobille önünü kesen saldırganların silahlı saldırısında ağır yaralandı. Saldırı anı kameralara yansırken, polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşine düştü.

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Olay, geçtiğimiz salı günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü motosikletiyle seyreden Caser Kara (50) sokak üzerinde gitmeye başladı. O esnada beyaz renkli bir otomobille süratli şekilde gelen şahıslar, Kara’nın önünü kesti. Araçtan inen saldırgan, Kara’yı başından bir kurşunla vurdu. Olayın ardından panikle bir süre otomobile binmekte zorlanan saldırgan, ardından araçla kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

 

BAŞINDAN VURULARAK AĞIR YARALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Caser Kara'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

 

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POLİS SALDIRGANLARI TESPİT ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanı delil torbasına koydu. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın plakasından yola çıkan ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etti. Polisin saldırganları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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#Caser Kara#Kağıthane#Polis

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