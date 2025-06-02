×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane'de dehşet! Düğün çıkışı tartıştığı yakınını başına taşla vurarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kâğıthane#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 10:02

İstanbul Kağıthane'de, düğün salonundan çıkan 72 yaşındaki Mehmet Ginyol, sokakta çıkan kavgada alkollü olduğu öne sürülen Barış G. (32) tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, saat 00.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ginyol, bir yakınının düğününe gitti. Gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. ile yürümeye başladı.

TAŞLA BAŞINA VURUP ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra taraflar arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla Ginyol'un başına vurarak ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.

Kağıthanede dehşet Düğün çıkışı tartıştığı yakınını başına taşla vurarak öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Günyol, hayatını kaybetti. Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ginyol'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Kağıthanede dehşet Düğün çıkışı tartıştığı yakınını başına taşla vurarak öldürdü

Haberin Devamı

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kâğıthane#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!