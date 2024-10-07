×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane’de dehşet anları... Çekiçli - sopalı magandalar, otomobilin önünü kesti, camları kırdı, sürücüyü darbetti

Güncelleme Tarihi:

#Kağıthane#Çekiçli Saldırı #Sopalı Saldırı
Kağıthane’de dehşet anları... Çekiçli - sopalı magandalar, otomobilin önünü kesti, camları kırdı, sürücüyü darbetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 09:50

İstanbul Kağıthane’de trafikte seyreden akü ustası bir kişi, aynı sanayi sitesinde akü işi yapan husumetlileri tarafından önü kesilerek çekiçli ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganların geçtiğimiz ay da aynı kişiye saldırdıkları öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden bir kişinin önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi. Araçtan inen saldırganlar, önce sürücüyü darbetti ardından da çekiç ve sopalarla saldırmaya başladı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını tek tek kırdı. Çevredekilerin müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştığı saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan saldırganların geçtiğimiz ay da aynı kişiye saldırdıkları öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kağıthane#Çekiçli Saldırı #Sopalı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!