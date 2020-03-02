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Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 13:58,Son Güncelleme:/

Kağıthane'de dehşet anları! Battaniye açıldı, çatıdan böyle atladı

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İstanbul Kağıthane'de Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kadının görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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  • Kağıthanede yangın
  • Kağıthanede yangın
  • Kağıthanede yangın
  • Kağıthanede yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İtfaiye yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangında dumandan etkilenen bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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