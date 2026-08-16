Kağıthane'de çocukluk arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı: Çelik yelekle beni aradığını söylediler

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Olay, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 15.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve çocukluk arkadaşları oldukları öğrenilen Muhammed Can D. ile Davut E. mahallede karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Can D., tabancayla Davut E.‘ye ateş etti. Dizinden yaralanan Davut E., yakınları tarafından mahallede bulunan bir iş yerinin önüne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Davut E., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Olay yerinde 1 boş kovan bulunurken, yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Muhammed Can D. olduğu belirlendi.

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli Muhammed Can D.'nin Davut E.'ye cadde ortasında ateş ettiği anlar görülüyor. Bu sırada caddede akan trafikteki araçlar arasından kaçmaya çalışan Davut E.'nin silahlı saldırıda bacağından yaralandığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Muhammed Can D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davut E.’nin aralarında 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Uyuşturucu madde ticareti', Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından toplam 13 kaydı olduğu öğrenildi.

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“SEN ADAM MISIN SENİN TELEFONLARINI AÇACAK”

Tutuklanan Muhammed Can D.'nin ifadesinde, "Davut E. isimli şahsı mahalleden çocukluk arkadaşım olması nedeniyle tanırım. Bu olaydan 2 gün önce Metin isimli mahalleden tanıdığım bir ağabeyimle sohbet ediyordum. Davut arkamızdan gelerek Metin abiyle olan konuşmama karıştı. 'Sen adam mısın, Metin abi senin telefonlarını açacak' şeklinde konuştu. Daha sonra aramızda sözlü münakaşa başladı. Davut ile birlikte bulunduğumuz yerden ayrılarak mahallenin üst tarafına çıktık. Burada konuşmaya devam ederken yumruk yumruğa kavga ettik. Daha sonra ben motoruma binerek oradan ayrıldım, Davut da yürüyerek gitti. Birkaç dakika sonra Davut ile yine sokakta karşılaştık. Yine sözlü tartışma yaşandı. Bana sataşmaya başladı. 'Sen göreceksin' diyerek beni tehdit etti. Daha sonra ikimiz de farklı yönlere gittik. Bu kavgadan birkaç saat sonra evimde bulunduğum sırada mahalleden tanıdığım Yasin isimli arkadaşım beni telefonla aradı. Davut’un çelik yelek giydiğini, elinde silahla ve motosikletle beni aradığını söyledi" dediği öğrenildi.

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“KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM”

Şüphelinin ifadesinin devamında, "Daha sonra Davut, sanal medya hesabı üzerinden beni görüntülü aradı. Telefonda anneme ağır küfürler etti. Beni aşağı çağırarak tahrik etti. Ben de normal şekilde karşılık verdim. Gün boyunca telefonla konuşmalarımız ve sözlü tartışmalarımız devam etti. Daha sonra konu kapandı. Olay günü motorlarımın bakımını yaptırmak için motorcuya gitmiştim. Davut’un ikameti de o bölgeye yakındı. Daha önce beni tehdit ettiği ve silahla gezdiğini duyduğum için üzerimde tabanca vardı. Motorcunun sağ çaprazında Davut’u gördüm. Bana zarar vereceğini düşündüğüm için üzerimde bulunan tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim. Daha sonra koşarak olay yerinden kaçtım. Kendisini öldürme kastım yoktu. Sadece korkutmak amacıyla ateş ettim. Yaptığımdan pişmanım. Davut’un bana yönelik tehditlerinden ve hakaretlerinden uzak durmuş olsaydım bunların hiçbiri yaşanmayacaktı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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