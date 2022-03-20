Kağıthane'de çatıda çıkan yangın yandaki binaya sıçradı

Haberin Devamı

Talatpaşa Mahallesi İlker Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısında, saat 10.30 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı terk etti. Hızla büyüyen alevler, yangının çıktığı binanın yakınındaki 3 katlı binaya da sıçradı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binalara iki cepheden müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti. Yangında, binaların çatıları kullanılamaz hale geldi.

"ZARAR GÖREN KİMSE YOK"

Yangını gören Feyzullah Türkmen, "Çatıdan duman çıkıyordu. O tarafa doğru koştuk, patlama oldu. Çatı yanınca bacada patlama oldu galiba. Binada 4-5 kişi vardı. Hepsi çıktı. Zarar gören kimse yok" dedi.