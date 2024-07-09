Kağıthane'de emlakçıya 400 bin avroluk tuzak! Zarfı açtığında hayatının şokunu yaşadı

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz'da Kağıthane'de gayrimenkul danışmanlığı yapan M.D.G'nin 400 bin avro dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Emlakçının, gayrimenkul satışına aracılık etmesi amacıyla bir kadınla irtibata geçtiği ve komisyon olarak 400 bin avro vereceği konusunda anlaştıkları, ofisinde görüştükleri sırada kadının paranın bulunduğu zarfı çantasına koyduğu, M.D.G'nin de iş sonuçlanınca komisyonunu vereceğini söylemesi üzerine kadının zarfı iade edip ofisten ayrıldığı belirlendi.

Bir süre sonra durumdan şüphelenen M.D.G'nin kontrol ettiği zarfta 400 bin avronun yerine sahte para konulduğunu anladığı tespit edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadın şüpheli yabancı uyruklu F.G. ile beraberinde hareket ettiği yabancı uyruklu G.N.S'nin Londra'dan İstanbul'a geldiklerini belirledi.

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14 MİLYON LİRA YERİNE 5 BİN LİRA KOYDU

Bir süre sonra İngiliz F.G'nin verdiği zarfın farklı olduğunu düşünen emlakçı durumdan şüphelendi. Hemen zarfı açıp baktığında hayatının şokunu yaşadı. Zarfta avro yerine İran riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki avroları F.G. değeri 5 bin lira eden İran riyalleri olan zarfla değiştirmişti.

PARİS'E KAÇTI

Şüpheli G.N.S, yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınırken, şüpheli F.G'nin ise Paris'e giden başka bir uçakla Türkiye'den ayrıldığı anlaşıldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.N.S, adliyeye sevk edildi. Bu arada şüphelilerin dolandırıcılık olayından önce İstanbul Havalimanı'na geldikleri ve birlikte hareket ettikleri anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.