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Kağıthane'de bıçaklı saldırı: Kağıt toplayıcısı öldürüldü

#Kağıt Toplayıcısı#Kağıthane#Bıçaklı Saldırı
Kağıthanede bıçaklı saldırı: Kağıt toplayıcısı öldürüldü

Kağıthane’de kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu şahıs şah damarından bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarak uzaklaştı. Yaşanan cinayet ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Olay dün akşam saat 23.30’da Kağıthane’de bir caddede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılığı yapan 4 kişi cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek yabancı uyruklu bir kişinin diğer kişiyi bıçaklamasına neden oldu. Diğer iki kişi ise olay yerinden kaçtı.

ŞAH DAMARINDAN BIÇAKLANDI

Arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen yabancı uyruklu M.S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise hızlıca uzaklaştı. Bıçaklanan kişinin yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kağıthanede bıçaklı saldırı: Kağıt toplayıcısı öldürüldü

 

YAŞANAN CİNAYET İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmada olay yerine yakın bir yerde de cinayette kullanıldığı düşünülen muştaya rastlandı.

 

OLAY YERİ ÇALIŞMASI 3 SAAT SÜRDÜ

Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısının öldürüldüğü yerde yapılan olay yeri inceleme çalışması 3 saat sürdü. Ekipler ölen şahsın öldüğü yerden çevrede bulunan otomobillere kadar geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise her yerde aranıyor.

Kağıthanede bıçaklı saldırı: Kağıt toplayıcısı öldürüldü

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#Kağıt Toplayıcısı#Kağıthane#Bıçaklı Saldırı

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