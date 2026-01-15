×
Kağıthane'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağanthane#Burak Tuncel
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 15:07

İstanbul Kağıthane'de bugün aracını park ederken silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Burak Tuncel isimli genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kağıthane’de aracına binen Burak Tunçel (25), otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2’si tarafından otomatik silahlarla saldırıya uğradı. 37 merminin ateşlendiği olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı ve maskeli saldırganların kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2’si, otomatik silahlarla Tunçel’e ateş açtı. 37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

37 KURŞUN SIKTILAR

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde araca isabet etmiş çok sayıda mermi izi olduğu görüldü. Çalışmaların ardından kovanlar delil torbalarına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Tunçel'in aracı ise, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

SALDIRGANLARIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Silahlı saldırı anı ve silahlı saldırganların ateş ettikten sonra araca binerek olay yerinden kaçtıkları anlar cep telefonu kemrasına yansıdı. Diğer bir görüntüde ise maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

 

 

