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Kağıthane'de akılalmaz olay! 'Çöp' tartışmasında komşularına ateş etti

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#Kağıthane#Çöp#Silah
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 15:42

Kağıthane'de binanın önüne çöp bırakan Ahmet T., komşuları tarafından uyarılınca tartışma çıktı. İki komşusu tarafından darbedilen Ahmet T., yanındaki silahı çıkararak art arda ateşledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki otomobilde hasar oluştu. Yaşanan tartışma ve silahla ateş açılması, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Salı akşam saatlerinde, Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evinden çıkan Ahmet T., elindeki çöp poşetlerini binanın önüne bıraktı. Binanın önüne çöp bırakıldığını gören iki komşu ise Ahmet T.'yi kapının önüne çöp bırakmaması konusunda uyardı. Çıkan tartışmada Uğurcan Y. ile Ercan Ö., komşuları Ahmet T.'yi darbetti.

KOMŞULARINA ATEŞ ETTİ

Ahmet T., belindeki silahı çıkararak karşı tarafa art arda ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşun isabet eden iki otomobilde hasar oluştu. Araya girenlerin yardımıyla kavga son buldu. Yaşanan kavga ve Ahmet T.'nin silahıyla ateş etmesi ise binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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#Kağıthane#Çöp#Silah

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