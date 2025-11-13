Kağıthane'de 6 katlı binada patlama: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrasında evin duvarı yıkıldı, dairede yangın çıktı.

PATLAMANIN İZLERİ HAVANIN AYDINLANMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan beton parçaları çevredeki araçlara hasar verdi. 1 kişinin yaralandığı patlamanın izleri günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Patlama nedeniyle dairenin bir duvarı koparak aşağıya düştü.

Binada ve çevrede camlar kırıldı. 2 otomobildeki hasar da gün yüzüne çıktı. Binanın etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polisin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

Görgü tanığı Mustafa Keleşoğlu, "Biz arabaları düzenlerken patlama oldu. Duvarın indiğini gördük. İnsanların yanına gittik, insanları çıkardık. Binadan saçı tutuşan bir kadın çıktı. Arkasından çocuklar çıktı. Abim binaya girip ana vanayı kapattı. İnsanları kurtarmaya çalıştık. Yer sarsıldı. Çok büyük patlama oldu." diye konuştu.