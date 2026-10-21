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Kağıthane'de 3 katlı binada yangın

Güncelleme Tarihi:

#Kağithane Yangını#İtfaiye Müdahalesi#Güzelce Mahallesi
Kağıthanede 3 katlı binada yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 21:19

Kağıthane'de 3 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

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Yangın saat 20.15 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde çıktı. 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Kağıthanede 3 katlı binada yangın

 

 

 

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#Kağithane Yangını#İtfaiye Müdahalesi#Güzelce Mahallesi

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