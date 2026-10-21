DHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 21:19
Kağıthane'de 3 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Yangın saat 20.15 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde çıktı. 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.