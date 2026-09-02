Kağıthane'de 26 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

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Olay, dün saat 05.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne rezidansta yüksekten düşme olayı meydana geldiği yönünde ihbar yapıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri incelemelerinde binanın arka bölümündeki avluda hareketsiz halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

DAİREYİ UYGULAMA ÜZERİNDEN KİRALAMIŞ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için rezidansta çalışma başlattı. Ekipler, 14’üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar buldu. Dairede bulunan kimlik kartları ve kişisel eşyalar üzerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul (26) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Oğul’un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığını da belirledi. Akşam saatlerinde rezidansa geldiği öğrenilen Oğul'un saat 05.00 sıralarında 14’üncü kattaki dairenin balkonundan binanın arka bölümündeki avluya düştüğü belirlendi.

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DÜŞME ANI KAMERADA

Nisa Nur Oğul’un düştüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğul’un düşmesinin ardından iki erkeğin avluya geldiği, Oğul’un durumunu kontrol ettiği, yaşadıkları panik, daha sonra da ekiplerinin olay yerine geldiği anlar görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, rezidansın avlusunda inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Oğul’un cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Nisa Nur Oğul’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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