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Kağıthane'de 26 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

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#İstanbul#Kâğıthane#Nisa Nur Oğul
Kağıthanede 26 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 10:49

İstanbul Kağıthane’de bir rezidansta üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul, 14’üncü kattaki dairenin balkonundan avluya düşerek hayatını kaybetti. Oğul’un düşme anı ve olay sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, dün saat 05.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne rezidansta yüksekten düşme olayı meydana geldiği yönünde ihbar yapıldı.

Kağıthanede 26 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri incelemelerinde binanın arka bölümündeki avluda hareketsiz halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kağıthanede 26 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

DAİREYİ UYGULAMA ÜZERİNDEN KİRALAMIŞ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için rezidansta çalışma başlattı. Ekipler, 14’üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar buldu. Dairede bulunan kimlik kartları ve kişisel eşyalar üzerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul (26) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Oğul’un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığını da belirledi. Akşam saatlerinde rezidansa geldiği öğrenilen Oğul'un saat 05.00 sıralarında 14’üncü kattaki dairenin balkonundan binanın arka bölümündeki avluya düştüğü belirlendi.

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Kağıthanede 26 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

DÜŞME ANI KAMERADA

Nisa Nur Oğul’un düştüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğul’un düşmesinin ardından iki erkeğin avluya geldiği, Oğul’un durumunu kontrol ettiği, yaşadıkları panik, daha sonra da ekiplerinin olay yerine geldiği anlar görülüyor.

Kağıthanede 26 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, rezidansın avlusunda inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Oğul’un cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Nisa Nur Oğul’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kağıthanede 26 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada
Kağıthanede 26 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

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#İstanbul#Kâğıthane#Nisa Nur Oğul

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