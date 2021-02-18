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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL DHA-
Haber Giriş: 18.02.2021 - 08:27 | Son Güncelleme:

Kağıthane TEM'de trafiği kilitleyen kaza

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Kağıthane TEM otoyolunda emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Aslantepe Mevkiinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişiden biri yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı. 

YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞTU

Kaza yapan otobüste bulunan çevik kuvvet personeli de başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu FSM istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kağıthane TEMde trafiği kilitleyen kaza

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