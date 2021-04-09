Kağıthane Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Kağıthane'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta gönderimi trafiğinin en iyi şekilde düzene konulmasını sağlayan olgu posta kodudur. İstanbul Türkiye’nin en büyük, en kalabalık, en gelişmiş ve en önemli kentlerinden biridir. Kâğıthane ise İstanbul’un bir ilçesidir. Kâğıthane’de 19 adet mahalle bulunur. Kâğıthane Avrupa yakasında bulunmaktadır mahalleleri ile birlikte 1987 senesinden önce Şişli’ye bağlı iken 1987 senesinden sonra Kâğıthane ayrı bir ilçe olarak yapılmıştır.

Kâğıthane Posta Kodu Kaçtır?

İstanbul Kâğıthane ilçesinin posta kodu 34413’tür. Kâğıthane’nin mahallelerine göre posta kodu değişmektedir.

İstanbul’un İlçesi Kâğıthane’nin ve Mahallelerinin Posta Kodları

YEŞİLCE MAHALLESİ posta kodu; 34418

YAHYAKEMAL MAHALLESİ posta kodu; 34410

TELSİZLER MAHALLESİ posta kodu; 34410

ÇAĞLAYAN MAHALLESİ posta kodu; 34403

ÇELİKTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34413

EMNİYET EVLERİ MAHALLESİ posta kodu; 34415

GÜLTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34410

GÜRSEL MAHALLESİ posta kodu; 34400

HAMİDİYE MAHALLESİ posta kodu; 34408

HARMANTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34410

HÜRRİYET MAHALLESİ posta kodu; 34403

MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ posta kodu; 34400

İSPAR MAHALLESİ posta kodu; posta kodu; 34418

NURTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34406

ORTABAYIR MAHALLESİ posta kodu; 34413

SEYRANTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34418

ŞİRİNTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34415

TALATPAŞA MAHALLESİ posta kodu; 34400

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