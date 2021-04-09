Kağıthane Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Kağıthane'nin ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodunun kullanılması ile gönderilen postalar çok daha hızlı bir şekilde adrese teslim edilmektedir. Bu nedenle mutlaka posta gönderilecek olan adresin posta kodu bilinmelidir. Kâğıthane posta kodu nedir? Kâğıthane’nin ve mahallelerinin posta kodları nedir? İşte detaylar.
Posta gönderimi trafiğinin en iyi şekilde düzene konulmasını sağlayan olgu posta kodudur. İstanbul Türkiye’nin en büyük, en kalabalık, en gelişmiş ve en önemli kentlerinden biridir. Kâğıthane ise İstanbul’un bir ilçesidir. Kâğıthane’de 19 adet mahalle bulunur. Kâğıthane Avrupa yakasında bulunmaktadır mahalleleri ile birlikte 1987 senesinden önce Şişli’ye bağlı iken 1987 senesinden sonra Kâğıthane ayrı bir ilçe olarak yapılmıştır.
Kâğıthane Posta Kodu Kaçtır?
İstanbul Kâğıthane ilçesinin posta kodu 34413’tür. Kâğıthane’nin mahallelerine göre posta kodu değişmektedir.
İstanbul’un İlçesi Kâğıthane’nin ve Mahallelerinin Posta Kodları
YEŞİLCE MAHALLESİ posta kodu; 34418
YAHYAKEMAL MAHALLESİ posta kodu; 34410
TELSİZLER MAHALLESİ posta kodu; 34410
ÇAĞLAYAN MAHALLESİ posta kodu; 34403
ÇELİKTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34413
EMNİYET EVLERİ MAHALLESİ posta kodu; 34415
GÜLTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34410
GÜRSEL MAHALLESİ posta kodu; 34400
HAMİDİYE MAHALLESİ posta kodu; 34408
HARMANTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34410
HÜRRİYET MAHALLESİ posta kodu; 34403
MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ posta kodu; 34400
İSPAR MAHALLESİ posta kodu; posta kodu; 34418
NURTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34406
ORTABAYIR MAHALLESİ posta kodu; 34413
SEYRANTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34418
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ posta kodu; 34415
TALATPAŞA MAHALLESİ posta kodu; 34400
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