KaÄŸÄ±thane Deresi kirletildi tartÄ±ÅŸmasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–ztekin: AynÄ± araÃ§ yine geldi, tutanak tutuldu

Haberin DevamÄ±

KaÄŸÄ±thane Deresi'ne atÄ±k su boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ä°BB'ye ait araca iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu oldu. BugÃ¼n sabah saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda tekrar dere kenarÄ±na gelen Ä°BB'ye ait yol bakÄ±m aracÄ±, KaÄŸÄ±thane Belediyesi ekipleri ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Yol bakÄ±m aracÄ±, zabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan dere kenarÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Konuyla ilgili KaÄŸÄ±thane Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Ã–ztekin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â

"EKÄ°PLERÄ°MÄ°Z YERÄ°NDE MÃœDAHALE YAPIYOR"

KaÄŸÄ±thane Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Ã–ztekin, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan tutanak tutulduÄŸunu ifade ederek, "Ã‡ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k ve Ã¼zÃ¼ldÃ¼k. HaliÃ§ gÃ¶zÃ¼mÃ¼z gibi baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir yer. Direkt KaÄŸÄ±thane Deresi'ne atarak HaliÃ§'i kirletmiÅŸ olduklarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan oluÅŸan tepkiyle birlikte yerinde mÃ¼dahale yaptÄ±k. ZabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan tutanak tutuldu. Onlara buraya ne akÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± sorduk. Ãœst yetkililerden resmi bir yanÄ±t alamadÄ±k. Tutanakla birlikte buradaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± takip ediyoruz. Ekiplerimiz burada. HaliÃ§'e oluÅŸabilecek herhangi bir deÅŸarjda engellememiz lazÄ±m. Deniz suyunun akÄ±ntÄ±sÄ±yla birlikte HaliÃ§ sÃ¼rekli temizleniyor ancak bunun devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in HaliÃ§'i hep temiz tutmak lazÄ±m. OluÅŸabilecek Ã§amurlarÄ± da diplerden sÃ¼rekli alabilmek lazÄ±m. Buraya herhangi bir deÅŸarj olduÄŸu zaman HaliÃ§'teki balÄ±k canlÄ±lÄ±klarÄ±n bir anda yok olduklarÄ±nÄ± da gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.Â

Haberin DevamÄ±

Ã–ztekin, "GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ã§ok acÄ± bir ÅŸekilde izledik. Bununla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamÄ±ÅŸ olduk. Åžu an KaÄŸÄ±thane Deresi'ne herhangi bir deÅŸarj yapÄ±lmamasÄ± iÃ§in ekiplerimiz yerinde mÃ¼dahalede bulunuyor. DÃ¼n Ä°BB Meclisi'nde soru Ã¶nergesi olarak sorduk. CHP grubu da aynÄ± ÅŸekilde hassasiyet gÃ¶sterdiklerini, bilgi alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler" ifadelerini kullandÄ±.

Haberin DevamÄ±

"DOÄžRU BULMUYORUZ"

Ã‡evre sakinleri de duruma tepki gÃ¶sterdi. Ãœmran Su, "Bir ÅŸeyleri gÃ¼zelleÅŸtirmek iÃ§in o kadar emek veriliyor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada gÃ¶rdÃ¼k" dedi. Emine Ã–zburun, "DoÄŸru bulmuyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ burayÄ± gÃ¼zelleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Sanki tekrardan katletmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±r gibi sÃ¼rekli bir ÅŸeyler yapÄ±yorlar. Her seferinde Ã§ok Ã¶zenerek buraya geliyoruz. Bunu yapmasÄ±nlar. BurasÄ± Ä°stanbul'un ilÃ§esi. Ä°stanbul gÃ¼zelleÅŸecekse zaten parÃ§a parÃ§a bir yerlerden baÅŸlanmalÄ±. Neden karÅŸÄ± geliniyor? El birliÄŸi ile yapÄ±lmalÄ±" diye konuÅŸtu. Selma GÃ¶zlem de, "Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ gerÃ§ekten. Daha da gÃ¼zel olabilir buralar. " dedi.

Ä°BB ise tartÄ±ÅŸmalarla ilgili aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.