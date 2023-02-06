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‘Kâğıthane depremi’ Sarsıntıdan çok sesi korkuttu

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#İstanbul#Deprem#Sarsıntı
‘Kâğıthane depremi’ Sarsıntıdan çok sesi korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

İstanbul’un Kâğıthane ilçesinde meydana gelen ve kentin birçok noktasından hissedilen 3.0 büyüklüğünde deprem, çıkan sesle korku yarattı. Depremin sesiyle uyananlar sosyal medyada “Sanki ses bombasıydı” gibi paylaşımlar yaptı. Prof. Dr. Pampal, sesin nedenini şöyle açıkladı: “Depremde yerkabuğunda bir kırılma meydana geliyor. Bildiğiniz kütür kütür kırılıyor kabuk.”

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İstanbul’da dün saat 03.15’te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Kâğıthane, büyüklüğünü 3.0, derinliğini ise 10.66 km olarak açıkladı. AFAD, sosyal medya hesabından “Deprem ile ilgili 112 AÇM ve AFAD haber merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Geçmiş olsun” açıklamasında bulundu. Boğaziçi Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 12.1 km büyüklüğünü 3.2 olarak bildirdi.

‘Kâğıthane depremi’ Sarsıntıdan çok sesi korkuttu

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremle birlikte ortaya çıkan sesin nedenini şöyle açıkladı:

“Deprem sırasında yerkabuğunda bir kırılma meydana geliyor. Biriken bir enerji var, bu boşalıyor. Bildiğiniz kütür kütür kırılıyor kabuk. Burada yüzeye yakın bir yerde kırılma olduğu zaman insanlar bu sesi duyabilir. Bazı depremlerde ses hatta ışık bile, fay hattında biriken elektrik enerji olarak boşalabilir. Bu sesin gelmesi doğaldır ama her depremde gelmez. Bazen 20 kilometre derinde kırılma olabilir bu da duyumu azaltır.”

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‘Kâğıthane depremi’ Sarsıntıdan çok sesi korkuttu

 

KAF’IN YAN DALLARINDAN BİRİ KIRILDI

DEPREMİN meydana geldiği fayla ilgili tartışmalar olurken Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu bilgileri verdi:

“Kağıthane’de gerçekleşen deprem küçük bir deprem. İstanbul’umuzu etkileyecek depremi doğuracak fay hattının yeri belli. Daha denizin içinde, Orta Marmara diyebildiğimiz fay. 1766’da kırıldığını varsaydığımız, İstanbul’umuzu ciddi anlamda etkileyip çok can kaybına yol açan bir deprem. Fakat bu fay hattı denizin içinde, karada değil. Kâğıthane’de gerçekleşen depremle arasında yaklaşık 30 kilometre var.”

‘Kâğıthane depremi’ Sarsıntıdan çok sesi korkuttu

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Prof Dr. Şükrü Ersoy da ”Kuzey Anadolu fayının karaya doğru çıkan bazı yan dalları var. Bu dallardan biri geçen sene Kartal civarında bir depreme sebep olmuştu. Aynı fayın dallarının Avrupa yakasında da Büyükçekmece’ye, Küçükçekmece’ye doğru giren küçük küçük kolları var. Bu kollarda büyük bir aktivite yok dolayısıyla karadan büyük bir faaliyet beklemiyoruz” dedi.

‘Kâğıthane depremi’ Sarsıntıdan çok sesi korkuttu

 

ÖZEL ANLAM YÜKLEMEYİN

BİLİM Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Marmara Denizi dışında İstanbul’da, karada daha önce de depremler oldu. Özellikle Tuzla, Pendik, Kartal hattında 4.0’e varan depremler oldu. Bu depremler Kuzey Anadolu Fay zonuna bağlı küçük faylar üzerinde oluyor. Kâğıthane depremi de öyle. Bu tür faylar haritalanmamış olsa bile KAF boyunca olabilir. KAF zonunu sadece Marmara içerisinde dar bir zon olarak düşünmeyin. Kâğıthane depremine bu açıdan bakın ve özel anlam yüklemeyin” dedi.

 

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İstanbul’dan çok sayıda kişi, sosyal medyadan deprem sırasında büyük ve korkutucu bir ses duyduklarına dair paylaşım yaptı:

“O ses neydi ya.. Sanki binaya bir şey çarptı gibi oldu”

“Sanki ses bombası gibi bir şeydi. Uğultuyu duydum”

“Deprem miymiş yaa... Ben de bu neyin gürültüsü dedim”

“Güm diye bir ses duydum. deprem olmuş”

 

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#İstanbul#Deprem#Sarsıntı

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