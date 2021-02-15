Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için 350 adet kulübe dağıttı

Belediye ekipleri ilçedeki 250 farklı besleme noktasına kedi ve köpek mamaları dağıttı. Ağaçların yoğun olduğu bölgelere ise kuşlar için yemler konuldu. Yanı sıra hayvanseverlere kedi evleri ve kapılarının önlerine bırakmaları için kedi-köpek maması ve yem kapları dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi 2021 yılı itibariyle günlük beslemelerin dışında hayvanseverlere 700 kilo köpek maması, 2 bin 750 kilo kedi maması ve 350 adet kulübe dağıttı.