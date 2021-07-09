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İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 09.07.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Kağıt toplayıcısını metrobüste takip etti... Böyle yakaladı

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İstanbul'da metrobüsten inen 3 kişi, takip ettikleri kişiye saldırdı. Kendisini takip ederek saldıran 3 kişiden birisini yakaladıktan sonra yüzüstü yere yatıran, ellerini arkasından tutarak üzerine oturan Afganlı 500 TL parası ile banka kartını aldığını öne sürdü.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Metrobüsten inen 3 kişi, iddiaya göre takip ettikleri  kişiye Gümüşpala Caddesi’nde saldırdı. Kısa süren kavganın ardından  dayak yiyen kişi, kendisine saldıranlardan birisini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra yüz üstü yere yatırıp, ellerini arkadan tutarken üzerine oturdu. Diğer iki kişi ise kaçtı.

Kağıt toplayıcısını metrobüste takip etti... Böyle yakaladı

METROBÜSTE TAKİP ETMİŞ

Olay üzerine çevredekiler 112'yi arayarak polis ve sağlık görevlilerini çağırdı. Kendisine saldıranı etkisiz hale getiren Afganlı, çevredekilere bu kişi ile kaçan 2 arkadaşının Zeytinburnu’ndan bu yana metrobüste kendisini takip ettiğini, araçtan inince bu kişilerin kendisine saldırarak 500 TL ile kimlik ve banka kartını aldıklarını öne sürdü.

Kağıt toplayıcısını metrobüste takip etti... Böyle yakaladı

SORUŞTURMA BAŞLADI

Gelen görevliler, tişörtü yırtılan, çeşitli yerlerinden darbe alan iki Afganlıdan birisini kontrol için hastaneye kaldırırken, diğerini polis merkezine götürerek, olayı soruşturmaya başladı.

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