Kağıt toplayıcıları 10 kişiyle bir iş yerini bastı!

Olay İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Kerkük Sokak’ta meydana geldi. Sabah erken saatlerde bir kağıt toplayıcısı oto tamir atölyesinin arkasında bulunan atık kartonları almak istedi. Dükkan sahibi kartonların alınmasına izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan kağıt toplayıcısı, bir süre sonra yaklaşık 10 arkadaşıyla birlikte geri döndü. Ellerinde sopalar olan grubu gören dükkan sahibi polise haber verdi.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdikten sonra, iş yeri sahibi ve 6 kağıt toplayıcıyı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.



Bu arada olay anı ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kağıt toplayıcıların ellerinde sopalarla iş yerinin önünde toplanmaları ve polisin gelerek tarafları sakinleştirmesi yer alıyor.

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