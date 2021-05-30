Kâğıdın hikâyesi Kazlıçeşme’de

Türkiye’nin ilk kâğıtla ilgili eğitim atölyesi olan “El Yapımı Kâğıt Atölyesi”ni de gezen Erdoğan, 150 yıllık kitaplardan hammaddesi keten, dut ve ipekten oluşan kâğıtlara kadar birçok eserle ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan sergide yer alan, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve eski dönemin izlerini taşıyan 40 kitabı da inceledi. Erdoğan’a el yapımı kâğıtlarla ilgili bilgi veren Düzce Kâğıt Atölyesi kurucusu İbrahim Sami Özen, kâğıdın imal edildikten sonra en az 2 yıl terbiyelenme sürecinden geçip, daha sonra sanatçılar tarafından kullanılabilir hale geldiğini aktardı.

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