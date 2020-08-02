Kağıdı kim buldu ve icat etti? Kağıt ne zaman bulundu

Kağıt genel olarak tekstil ürünleri, otlar, selüloz elyaf hamur veya ahşap üzerinden üretilmekte ve kullanılmaktadır. İnce bir malzeme şeklinde üretimi gerçekleştirilmiş olan kağıt, günümüzde pek çok farklı alanda değerlendiriliyor. Modern anlamda ise kağıdın ilk olarak Çin'de keşfedildiği bilinmektedir. Tabii kim tarafından ortaya çıkarıldığı ve bunu ne zaman gerçekleştiği pek çok kişi tarafından da merak ediliyor.

Kağıdı Kim Buldu?

Kağıdın bulunması M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanmaktadır. O dönemde Çin'de moda kağıdın öncüsü şeklinde ifade edilen selüloz üzerinden Kağıt, Cai Lun isimli kişi tarafından icat edilmiştir. O dönem Çin hükümdarlığı mahkemelerinde çalışan Cai Lun, ağaç kabukları ve bez parçaları ile beraber lifli malzeme çeşitlerini karıştırmak suretiyle yumuşak bir hale getirdi. Elde etmiş olduğu havayı su ile karıştırmak suretiyle, o dönem ilk odun hamurunu icat ettiğine dair bilgiler bulunmaktadır.

Kağıt Ne Zaman Bulundu?

Çin han hanedanlığında mahkemelerde görev alan Cai Lun, M.Ö. 2. yüzyılda kağıdı icat etmiş kişidir. Bu yıldan sonra selüloz yapımı üzerinden elde edilen kağıt, dünyanın pek çok farklı yerine ulaştı. Bu konuda üzerindeki yazı bulunan ilk kağıt M.S. 150 yılına kadar uzanmaktadır.